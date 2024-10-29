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Лунев: «Взял Кудравца под свое крыло»

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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал о совместной работе с белорусским голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом.

«Андрюшка под контролем, работаем с ним плотно. Ему просто нужно продолжать работать на тренировках, дождаться своего шанса — и там уже творить. Я стараюсь за ним приглядывать, взял его под свое крыло», — цитирует Legalbet.by Лунева.

В сезоне-2024/25 Кудравец провел за основную команду «Динамо» один матч, в котором пропустил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего вратаря в 600 тысяч евро.

Источник: legalbet.by
Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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