Лунев: «Взял Кудравца под свое крыло»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал о совместной работе с белорусским голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом.

«Андрюшка под контролем, работаем с ним плотно. Ему просто нужно продолжать работать на тренировках, дождаться своего шанса — и там уже творить. Я стараюсь за ним приглядывать, взял его под свое крыло», — цитирует Legalbet.by Лунева.

В сезоне-2024/25 Кудравец провел за основную команду «Динамо» один матч, в котором пропустил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего вратаря в 600 тысяч евро.