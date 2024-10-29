Матч «Локо» — «Рубин» разогреют группа «Дюна» и Сергей Минаев

2 ноября в 18.00 на «РЖД Арене» пройдет матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

До начала игры всех гостей стадиона в Черкизове ждет множество активностей, среди которых:

— Традиционный фестиваль еды;

— Выступление группы «Дюна» и Сергея Минаева;

— Панна-футбол, аэрофутбол и другие футбольные фишки;

— Автограф-сессия известного комментатора Дмитрия Губерниева;

— Мастер-классы.

Начало предматчевой программы в 16:00. Билеты от 300 рублей доступны тут.

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