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Сегодня, 15:00

«Динамо»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание «Динамо» в октябре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» проведет две встречи в российской премьер-лиге после паузы на игры сборных в октябре. Запланирована выездная игра на «РЖД Арене» против «Локомотива» и матч на своем поле с «Уралом».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Динамо»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 16.30. «Локомотив» — «Динамо» (премьер-лига)

29 октября. 16.30. «Динамо» — «Урал» (премьер-лига)

Команда Марцела Лички занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги с 17 очками. Столько же очков заработали «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА.

«Динамо»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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ЦСКА: расписание матчей команды в октябре

Щенников приостановил карьеру из-за бизнеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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