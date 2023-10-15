Московское «Динамо» проведет две встречи в российской премьер-лиге после паузы на игры сборных в октябре. Запланирована выездная игра на «РЖД Арене» против «Локомотива» и матч на своем поле с «Уралом».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Динамо»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 16.30. «Локомотив» — «Динамо» (премьер-лига)

29 октября. 16.30. «Динамо» — «Урал» (премьер-лига)

Команда Марцела Лички занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги с 17 очками. Столько же очков заработали «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА.

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