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Щенников приостановил карьеру из-за бизнеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — приостановил», — цитирует Пушкина «Чемпионат».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: «Чемпионат»
Георгий Щенников
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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