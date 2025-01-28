«Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за Сильянова, «Зенит» — на миллион больше

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» получил два предложения по возможному трансферу защитника Александра Сильянова.

«Зенит» готов заплатить 6 миллионов евро за переход игрока, московское «Динамо» — 5 миллионов.

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.