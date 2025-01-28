Бителло и Чавес проходят медосмотр в Москве

Полузащитники «Динамо» Луис Чавес и Бителло проходят медосмотр в Москве. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе клуба.

«Действительно, Бителло и Луис Чавес сегодня (28 января) проходят в Москве медосмотр, который остальные футболисты «Динамо» проходили 13-14 января», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Изначально Бителло не явился на сборы московского клуба, так как был намерен покинуть команду и играть на родине. Футболист принял решение вернуться после того, как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 10 результативных передач в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

29-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес отыграл 18 встреч в текущем сезоне за бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.