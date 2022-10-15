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Гол Фернандеса принес «Динамо» победу над «Оренбургом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Динамо» — «Оренбург» — 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» дома обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первый гол в матче на 11-й минуте забил защитник хозяев Сергей Паршивлюк. Для 33-летний футболиста это дебютный мяч за «Динамо».

Затем на 25-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счет. Во втором тайме Сычевой забил второй гол, выведя команду вперед.

На 58-й минуте на поле на вышел игрок «Динамо» Вячеслав Грулев, заменивший Федора Смолова, и уже через 6 минут забил гол.

Итоговый результат матча — 3:2 — на 81-й минуте установил защитник «Динамо» Роберто Фернандес.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков)ю

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Оренбург

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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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