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Сегодня, 17:10

«Динамо» объявило, что Захарян останется в клубе и не перейдет в «Челси» летом

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» выступило с заявлением о переговорах с «Челси» по полузащитнику Арсену Захаряну.

Как и сообщал «СЭ», 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

«25 августа в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна. Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых игроков «Динамо» и игрового прогресса Захаряна.

На протяжении нескольких дней между клубами шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Но по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее «Динамо» остается открытым для предложений, которые устроят клуб и игрока.

На данный момент сторонами принято решение, что Захарян продолжит выступать за «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/fcdynamo/8743
Арсен Захарян
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