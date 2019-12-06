«Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

«Динамо» в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» выступило с обращением к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения.

— Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей, — говорится в сообщении на официальном сайте. — Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет. Давайте вместе покажем, как нужно болеть за родную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут!

Ваша поддержка очень важна! Ждем вас на стадионе! Одна Жизнь — Одна Команда!

Про Дзюбу динамовцы петь не планируют. А питерцы про Шунина?