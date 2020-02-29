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«Динамо» не может обыграть «Спартак» на своем поле 12 лет

19:11
«Динамо» не может обыграть «Спартак» на своем поле 12 лет. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Динамо» не может обыграть «Спартак» на своем поле 12 лет. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Динамо», уступив «Спартаку» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, продлило домашнюю безвыигрышную серию в противостоянии с красно-белыми до 11 матчей. Не помогло бело-голубым возвращение на стадион в Петровском парке, на котором и была одержана последняя на данный момент победа — 4:3 в апреле 2008 года. После этого спартаковцы добыли семь гостевых побед при четырех ничьих. (Кирилл Бурдаков)

Последние 12 домашних матчей «Динамо» против «Спартака»

Дата
Стадион
Счет
Голы
13.04.2008
Динамо
4:3
Генков-2, Данни-2 — Быстров, Павленко, Веллитон
13.09.2009
Арена Химки
1:1
Ропотан — Баженов
28.11.2010
Арена Химки
1:1
Хохлов — Веллитон
05.11.2011
Арена Химки
1:1
Кураньи — Макгиди
25.03.2012
Арена Химки
1:3
Самедов — Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари
05.08.2012
Арена Химки
0:4
Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока
27.07.2013
Арена Химки
1:4
Воронин — Хурадо-2, Яковлев, Эменике
10.08.2014
Арена Химки
1:2
Кокорин — Дзюба-2
25.10.2015
Арена Химки
2:3
Кокорин, Погребняк — Промес-2, Давыдов
18.07.2017
Арена Химки
2:2
Панченко, Ташаев — Промес, Луиз Адриану
10.03.2019
Арена Химки
0:1
Джикия
29.02.2020
Динамо
0:2
Бакаев, Зобнин
+1=4-7, мячи 14-27.
Динамо — Спартак

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