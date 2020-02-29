«Динамо» не может обыграть «Спартак» на своем поле 12 лет

«Динамо», уступив «Спартаку» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, продлило домашнюю безвыигрышную серию в противостоянии с красно-белыми до 11 матчей. Не помогло бело-голубым возвращение на стадион в Петровском парке, на котором и была одержана последняя на данный момент победа — 4:3 в апреле 2008 года. После этого спартаковцы добыли семь гостевых побед при четырех ничьих. (Кирилл Бурдаков)

Последние 12 домашних матчей «Динамо» против «Спартака»

Дата Стадион Счет Голы 13.04.2008 Динамо 4:3 Генков-2, Данни-2 — Быстров, Павленко, Веллитон 13.09.2009 Арена Химки 1:1 Ропотан — Баженов 28.11.2010 Арена Химки 1:1 Хохлов — Веллитон 05.11.2011 Арена Химки 1:1 Кураньи — Макгиди 25.03.2012 Арена Химки 1:3 Самедов — Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари 05.08.2012 Арена Химки 0:4 Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока 27.07.2013 Арена Химки 1:4 Воронин — Хурадо-2, Яковлев, Эменике 10.08.2014 Арена Химки 1:2 Кокорин — Дзюба-2 25.10.2015 Арена Химки 2:3 Кокорин, Погребняк — Промес-2, Давыдов 18.07.2017 Арена Химки 2:2 Панченко, Ташаев — Промес, Луиз Адриану 10.03.2019 Арена Химки 0:1 Джикия 29.02.2020 Динамо 0:2 Бакаев, Зобнин