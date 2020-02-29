«Динамо» не может обыграть «Спартак» на своем поле 12 лет
19:11
«Динамо», уступив «Спартаку» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, продлило домашнюю безвыигрышную серию в противостоянии с красно-белыми до 11 матчей. Не помогло бело-голубым возвращение на стадион в Петровском парке, на котором и была одержана последняя на данный момент победа — 4:3 в апреле 2008 года. После этого спартаковцы добыли семь гостевых побед при четырех ничьих. (Кирилл Бурдаков)
Последние 12 домашних матчей «Динамо» против «Спартака»
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
13.04.2008
|
Динамо
|
4:3
|
Генков-2, Данни-2 — Быстров, Павленко, Веллитон
|
13.09.2009
|
Арена Химки
|
1:1
|
Ропотан — Баженов
|
28.11.2010
|
Арена Химки
|
1:1
|
Хохлов — Веллитон
|
05.11.2011
|
Арена Химки
|
1:1
|
Кураньи — Макгиди
|
25.03.2012
|
Арена Химки
|
1:3
|
Самедов — Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари
|
05.08.2012
|
Арена Химки
|
0:4
|
Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока
|
27.07.2013
|
Арена Химки
|
1:4
|
Воронин — Хурадо-2, Яковлев, Эменике
|
10.08.2014
|
Арена Химки
|
1:2
|
Кокорин — Дзюба-2
|
25.10.2015
|
Арена Химки
|
2:3
|
Кокорин, Погребняк — Промес-2, Давыдов
|
18.07.2017
|
Арена Химки
|
2:2
|
Панченко, Ташаев — Промес, Луиз Адриану
|
10.03.2019
|
Арена Химки
|
0:1
|
Джикия
|
29.02.2020
|
Динамо
|
0:2
|
Бакаев, Зобнин
+1=4-7, мячи 14-27.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи