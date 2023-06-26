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Сегодня, 16:55

«Динамо» не будет продлевать аренду хавбека Норманна

Виталий Косик
Корреспондент
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«Динамо» отказалось продлевать арендное соглашение с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном, сообщает «РБ Спорт».

Права на игрока принадлежат «Ростову», его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Норманн сыграл за «Динамо» 14 игр и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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