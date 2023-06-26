«Динамо» не будет продлевать аренду хавбека Норманна

«Динамо» отказалось продлевать арендное соглашение с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном, сообщает «РБ Спорт».

Права на игрока принадлежат «Ростову», его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Норманн сыграл за «Динамо» 14 игр и не отметился результативными действиями.