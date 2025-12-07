«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Анжи-Арене» 7 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Динамо»: Т.Магомедов , Сундуков, Табидзе, Аларкон, Шумахов, Аззи, Эль-Мубарик, Глушков, Мастури, Агаларов, Хоссейннеджад.

Запасные: Волк, Ахмедов, Шихалиев, Кагермазов, Зинович, Мрезиг, Гаджиев, Джабраилов, Сердеров, Будунов, Миро, Р.Магомедов.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Веснер Тичич, Сарфо, Ермаков, Олусегун, Грулев, Боселли.

Запасные: Кошкин, Лукьянов, Кастильо, Чистяков, Александров, Сефас, Майга, Калинский, Царукян.