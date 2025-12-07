ESPN: «Зенит» интересуется 18-летним форвардом Ги Негао, «Коринтианс» хочет за него 28 миллионов евро

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Коринтианса» Ги Негао, сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены подписать нового форварда в январе. «Коринтианс» хочет получить за игрока 28 миллионов евро, но знает, что вряд ли получит подобное предложение.

Ги Негао стал целью «Зенита» после отказа, полученного от нападающего «Крузейро» Кайо Жорже. Ранее появилась информация, что «Зенит» был готов заплатить за него 30 миллионов евро.

Ги Негао является воспитанником «Коринтианса». На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 24 матчах за основную команду бразильского клуба. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 5 миллионов евро.