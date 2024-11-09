«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: гости открыли счет, гол засчитали после видеопросмотра

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«Оренбург» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

На 15-й минуте у гостей отличился Саид Сахархизан. Гол футболиста гостей засчитали после видеопросмотра.