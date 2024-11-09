«Локомотив» — «Факел»: пенальти назначены правильно. Но с помощью ВАР
В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (2:1) судья Сергей Цыганок дважды правильно наказал гостей пенальти и оба раза сделал это только с помощью видеоассистентов.
На 26-й минуте он не увидел нарушения правил в штрафной площади воронежской команды. Но фол Мохамеда-Амина Брахими на Алексее Батракове заметили ВАР Артур Федоров и АВАР Павел Кукуян. После их вмешательства и просмотра видеозаписи Цыганок на 28-й минуте объявил о назначении 11-метрового удара.
На 87-й минуте воронежец Игорь Калинин сыграл в мяч левой рукой. Увидеть это судье было сложно. И тут понадобилась помощь ВАР. На 90+1-й минуте рефери, посмотрев повторы, объявил о назначении еще одного пенальти. При его выполнении игроки обеих команд вбежали в штрафную площадь, не оказав влияния на происходившее в ней. 11-метровый удар в такой ситуации повторять не следует.
Вмешательства ВАР стали 48-м и 49-м в этом чемпионате. 46 раз первоначальное решение судьи менялось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3