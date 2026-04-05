«Динамо» Махачкала — «Балтика»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Балтикой» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Анжи-Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Кагермазов, Табидзе, Аларкон, Аззи, Эль-Мубарик, Глушков, Сундуков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Агаларов.

Запасные: Магомедов, Карабашев, Ахмедов, Сандрачук, Шихалиев, Зинович, Ашуров, Мешид, Воронин, Сердеров, Мастури, Миро.

«Балтика»: Бориско, Чивич, Гассама, Андраде, Варатынов, Манелов, И.Петров, Титков, Йенне, М.Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Рядно, Андерсон, Беликов, Филин, Мурид, Ковач, Поспелов, Ковалев, Оффор, Ласерда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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