Гол Роналдо принес «Ростову» победу над «Пари НН»

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. 11 апреля команда сыграет в гостях с «Балтикой».

«Ростов» располагается на 10-й строчке с 25 баллами. 12 апреля ростовчане проведут домашний матч против «Спартака».