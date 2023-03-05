«Динамо» — «Крылья Советов»: судья правильно не наказал хозяев 11-метровым

На 12-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, когда в их штрафной площади упал Амар Рахманович.

Эпизод матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Самарец в борьбе за позицию наклонялся назад, опираясь на Николаса Маричаля, оба игрока использовали руки — оснований для пенальти не возникло.

Вмешательство видеоассистентов Анатолия Жабченко и Дениса Березнова не потребовалось.