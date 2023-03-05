«Динамо» — «Крылья Советов»: судья правильно не наказал хозяев 11-метровым
На 12-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, когда в их штрафной площади упал Амар Рахманович.
Эпизод матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Самарец в борьбе за позицию наклонялся назад, опираясь на Николаса Маричаля, оба игрока использовали руки — оснований для пенальти не возникло.
Вмешательство видеоассистентов Анатолия Жабченко и Дениса Березнова не потребовалось.
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|37
|
3
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|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
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|1
|9
|34-40
|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|
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|5
|5
|7
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|
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|4
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|
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|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
|6
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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