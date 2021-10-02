В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Игоря Черевченко
Бывший министр физической культуры и спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера Игоря Черевченко в случае поражения от «Арсенала».
«Информация не соответствует действительности. Все сильно преувеличено. Понятно, что если результат будет плохой, то о чем-то будем задумываться. Это жизнь футбола. Но сейчас таких разговоров и переговоров у нас точно не будет», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее СМИ сообщали о том, что руководство клуба и тренерский штаб недовольны друг другом, и в случае поражения от «Арсенала» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ главный тренер команды Игорь Черевченко может покинуть свой пост.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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