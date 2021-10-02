В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Игоря Черевченко

Бывший министр физической культуры и спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера Игоря Черевченко в случае поражения от «Арсенала».

«Информация не соответствует действительности. Все сильно преувеличено. Понятно, что если результат будет плохой, то о чем-то будем задумываться. Это жизнь футбола. Но сейчас таких разговоров и переговоров у нас точно не будет», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о том, что руководство клуба и тренерский штаб недовольны друг другом, и в случае поражения от «Арсенала» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ главный тренер команды Игорь Черевченко может покинуть свой пост.