«Динамо» — «Крылья Советов»: гол самарцев отменили из-за офсайда
Судьи отменили гол полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
28-летний босниец забил гол с передачи Гленна Бейла на 17-й минуте, но арбитры после просмотра видеоповтора зафиксировали офсайд.
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|35
|
4
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|18
|9
|2
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|30-28
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
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|
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|8
|5
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|1
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|17
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|4
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|
15
|Химки
|18
|3
|4
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|
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|3.03
|19:00
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Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
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Локомотив
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|4
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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