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Защитник «Спартака» Маслов: «Мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что думает об аудитории матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«По сравнению с тем, что мы видели раньше, до Fan ID, когда приходили наши фанаты — это плачевно. Фанатов хватало, чтобы завести весь стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

Также он ответил на вопрос о мотивации в отсутствие еврокубков.

«В любом случае быть чемпионом России — это престижно. Да, мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым. Без Лиги чемпионов неприятно, но это жизнь», — добавил футболист.

После этой встречи московский клуб с 37 очками остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-my-ne-popadaem-v-evrokubki-no-nel-zya-nazy-vat-rpl-chem-to-pusty-m/
Павел Маслов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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