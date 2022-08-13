Агент Карраскаля заявил, что полузащитник не собирается покидать ЦСКА

Агент Мартин Родригес после завершения матча между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) заявил, что полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль счастлив в Москве.

«Хорхе не вышел в стартовом составе из-за небольшого повреждения, но я считаю, что его уровень позволяет стать лучшим игроком чемпионата, — заявил Родригес «РБ Спорт». — Сейчас он очень счастлив в Москве. Что касается момента с отмененным голом ЦСКА, по фото сложно судить».

Отметим, что после победы над армейцами «Зенит» обогнал команду Владимира Федотова и как минимум до воскресенья поднялся на первое место в турнирной таблице.