Анна Асти об игроках «Динамо»: «Смотрю, какие они все классные, симпатичные и красивые. Мы с мужем болеем за них»

Певица Анна Асти рассказала о своем впечатлении от матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

— Учитывая, что «Динамо» так активно пиарило ваше выступление, мы подумали, что вы прям болеете за эту команду. А как на самом деле?

— Я смотрю, какие они все классные, симпатичные и красивые и думаю, что мы с мужем точно за них болеем.

— Каков шанс того, что вы ещё будете приходить на этот стадион?

— Почему нет? Это мой первый матч на стадионе, мне очень нравится. Здесь невероятная атмосфера. Мой муж очень любит футбол, я немножко далека от этого, только в детстве с пацанами играла во дворе. Пройдя сюда, поняла, как круто люди здесь болеют, сколько здесь энергии. С сегодняшнего дня вникаю в игру. Мне прям интересно. Хочется знать все, чтобы в мужской компании точно знать, о чем ты говоришь.

Анна Асти выступила с концертом на стадионе «Динамо» перед началом игры бело-голубых против «Краснодара».