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"Динамо" – "Краснодар": Каборе получил желтую карточку и пропустит игру с "Зенитом"

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Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе получил желтую карточку в матче 23-го тура чемпионата России против "Динамо". Для 31-летнего футболиста из Буркино-Фасо карточка стала четвертой в текущем сезоне, поэтому хавбек пропустит следующую встречу против "Зенита".

На 26-й минуте игры Каборе сфолил на полузащитнике "Динамо" Жоаузинью в середине первого тайма.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Краснодар".

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ."Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

Динамо - Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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