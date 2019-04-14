"Динамо" – "Краснодар": Каборе получил желтую карточку и пропустит игру с "Зенитом"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе получил желтую карточку в матче 23-го тура чемпионата России против "Динамо". Для 31-летнего футболиста из Буркино-Фасо карточка стала четвертой в текущем сезоне, поэтому хавбек пропустит следующую встречу против "Зенита".

На 26-й минуте игры Каборе сфолил на полузащитнике "Динамо" Жоаузинью в середине первого тайма.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Краснодар".

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ."Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

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