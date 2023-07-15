«Динамо» хочет в ближайшие три дня купить футболиста сборной Мексики
Как стало известно «СЭ», «Динамо» рассчитывает закрыть сделку по приобретению футболиста «Пачуки» Луиса Чавеса в ближайшие три дня — сторонам осталось согласовать последние детали.
27-летний центральный полузащитник сборной Мексики должен в понедельник сыграть в финале Golden Cup с Панамой, после чего отправиться в Москву.
В контракте Чавеса с «Пачукой» указана выкупная стоимость в 7 миллионов евро, однако «Динамо» хочет получить футболиста чуть дешевле.
Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. С того момента он провел за команду 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.
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|Спартак
|0
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|0
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|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
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6
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8
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9
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|0
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10
|Сочи
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|0
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|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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