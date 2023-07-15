«Динамо» хочет в ближайшие три дня купить футболиста сборной Мексики

Как стало известно «СЭ», «Динамо» рассчитывает закрыть сделку по приобретению футболиста «Пачуки» Луиса Чавеса в ближайшие три дня — сторонам осталось согласовать последние детали.

27-летний центральный полузащитник сборной Мексики должен в понедельник сыграть в финале Golden Cup с Панамой, после чего отправиться в Москву.

В контракте Чавеса с «Пачукой» указана выкупная стоимость в 7 миллионов евро, однако «Динамо» хочет получить футболиста чуть дешевле.

Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. С того момента он провел за команду 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.