Михайлов назвал совпадением чемпионство футбольного и волейбольного «Зенита» в один день

Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе волейбольного и футбольного «Зенита» в один день.

— На самом деле тяжелейшая серия. Наверное, в этом и проявляется команда. Два матча вытащили с 0:2. Это, наверное, главный показатель сегодняшнего «Зенита». Благодарен клубу, всему руководству, которое ставит цели, несмотря ни на что идет к ним. Пять лет мы не могли завоевать чемпионство. Теперь мы чемпионы, это главное.

— «Динамо» по сути передало вам этот кубок с прошлого года.

— Да, можно сказать, что «Динамо» передало нам этот кубок. Это очень сильный и достойный соперник. Не зря они побеждали два года подряд.

— В футболе тоже команда с таким названием завоевала чемпионство, это совпадение или «Зенит» правда везде лучше всех?

— Наверное, все-таки это совпадение, потому что «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Зенит-Казань» — чуть разные команды. Это другое.

— Как будете праздновать?

— Пока об этом не думали. Главное сейчас чуть-чуть перевести дух, а дальше посмотрим. У нас есть немного времени.