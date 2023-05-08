Агент Барриоса — о победе «Зенита» в РПЛ: «Вильмар надеется продолжать выигрывать титулы»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2) в матче 26 тура РПЛ. Этот результат позволил сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами России.

«Вильмар гордится тем, что он помог «Зениту» завоевать пятый титул победителей РПЛ подряд. Он надеется продолжить выигрывать титулы», — сказал Поссо «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.