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Детский тренер Дзюбы считает, что футболисту по силам бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, порассуждал о перспективах 34-летнего футболиста.

«Способен ли Артем Дзюба бороться за звание лучшего бомбардира в РПЛ? Все возможно, он в хорошей физической форме. Хотелось бы, чтобы у Артема в «Локомотиве» и в предстоящем сезоне получалось так же, как и весной. Думаю, да и просто хочется, чтобы у Дзюбы все получалось и он играл на таком уровне и до сорока лет. Что после завершения карьеры? Пока рано говорить, кем он станет — депутатом, тренером или комиком. Сейчас у Артема все хорошо складывается с Галактионовым в «Локомотиве». Дзюба — знаковая фигура в нашем футболе, и у него, как у космонавта, полет идет нормально. Ему еще рано задумываться о завершении карьеры», — приводит слова Шуплякова Sport24.

34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-pervyy-trener-dzyuby-artemu-po-silam-borotsya-za-zvaniye-luchshego-bombardira-rpl-polet-u-nego-idet-normalno
Артем Дзюба
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