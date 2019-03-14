Дерби "Спартак" – ЦСКА может пройти без зрителей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", какие санкции могут применить к "Спартаку", если в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" будут зафиксированы кричалки расистского характера со стороны болельщиков красно-белых.

– На первом домашнем матче в этом году против "Краснодара" "Спартак" по решению КДК РФС был наказан закрытием трибуны из-за расистских кричалок в адрес голкипера "Локомотива" Гильерме. Что может грозить московскому клубу, если подобные нарушения повторятся на игре с "Зенитом"?

– Сразу хочу сказать следующее. Контроль за поведением зрителей осуществляет делегат матча. Основанием для возбуждения дела в КДК РФС является его рапорт. Нарушения бывают разные – скандирования, пиротехника и так далее. "Спартак" был наказан закрытием трибуны на матче с "Краснодаром" по причине скандирований расистского характера. Мы надеемся, что данное нарушение со стоны фанатов этого клуба не повторится. Также замечу: при вынесении того решения мы предупредили ФК "Спартак" о том, что в случае рецидива к клубу будут применены более строгие санкции.

– То есть теоретически, дерби "Спартак" – ЦСКА (в первые выходные апреля) может пройти без зрителей, если на игре с "Зенитом" вновь будет зафиксировано проявление расизма со стороны болельщиков хозяев поля?

– Да, это так. Но я не люблю слово "если". Рассчитываем на то, что никаких нарушений не случится. При этом опять же замечу, что ФК "Спартак" предупрежден о возможных последствиях. Действительно, могут быть приняты более строгие меры – вплоть до закрытия двух фанатских трибун или проведения матча без зрителей. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам