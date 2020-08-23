Депутат Слуцкий признал, что болеет за «Спартак»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с «СЭ» поделился эмоциями от посещения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1). Политик рассказал о визите на игру Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента РФ.

— Раньше вас не было видно на футболе. Почему решили прийти?

— Вы плохо смотрели. Регулярно посещаю стадион.

— «Спартак» поддерживаете?

— А как же! Мощная команда, прекрасные игроки. Будем болеть дальше.

— Как вам игра в дерби?

— Очень понравилось. Роскошный матч.

— Почему на игру приехал Дмитрий Песков?

— Потому что он ведет здоровый образ жизни и не чужд спорту. Он нередко появляется на спортивных мероприятиях, но в силу своей занятости не так часто, как хотелось бы.

— «Спартак» мечтает о чемпионстве к столетию. Сумеют?

— Почему нет? Плохо тот солдат, что не мечтает быть генералом. Так же и со «Спартаком». (Севастиан Терлецкий)