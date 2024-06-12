Депутат Госдумы Журова объяснила реакцию на шутку хавбека «Рубина» Безрукова

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за шутку после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов». Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки. Я всегда спокойно комментирую происходящее, такие слова привлекают мало внимания. А если кто-то из моих коллег предложит посадить таких футболистов в тюрьму или оштрафовать, то эта новость разлетится, а депутат сможет получить поддержку от избирателей», — цитирует Журову Metaratings.ru.

Во вторник, 4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).