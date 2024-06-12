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Сегодня, 08:15

Депутат Госдумы Журова объяснила реакцию на шутку хавбека «Рубина» Безрукова

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за шутку после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов». Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки. Я всегда спокойно комментирую происходящее, такие слова привлекают мало внимания. А если кто-то из моих коллег предложит посадить таких футболистов в тюрьму или оштрафовать, то эта новость разлетится, а депутат сможет получить поддержку от избирателей», — цитирует Журову Metaratings.ru.

Во вторник, 4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Источник: Metaratings.ru
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
Светлана Журова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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