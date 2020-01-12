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Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

10:36
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Новичок «Рубина» полузащитник Денис Макаров рассказал, почему он перешел в команду. Он отметил, что хотел поработать с тренерами Леонидом Слуцким и Олегом Веретенниковым.

— Впечатления отличные. Буду доказывать на сборах, что не просто так сюда пришел, — цитируют Макарова «РИА Новости». — Хочется поднимать команду выше и выше. Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова. С Веретенниковым я работал раньше. История с двойным медосмотром? Это останется между нами.

Макаров выступал за молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике», которому в прошлом сезоне помог выиграть зону «Урал-Поволжье», а в текущем сезоне закрепиться в лидерах Олимп-ФНЛ.

В первой половине сезона2019/20 21-летний футболист забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200112/1563331629.html

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