Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

Новичок «Рубина» полузащитник Денис Макаров рассказал, почему он перешел в команду. Он отметил, что хотел поработать с тренерами Леонидом Слуцким и Олегом Веретенниковым.

— Впечатления отличные. Буду доказывать на сборах, что не просто так сюда пришел, — цитируют Макарова «РИА Новости». — Хочется поднимать команду выше и выше. Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова. С Веретенниковым я работал раньше. История с двойным медосмотром? Это останется между нами.

Макаров выступал за молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике», которому в прошлом сезоне помог выиграть зону «Урал-Поволжье», а в текущем сезоне закрепиться в лидерах Олимп-ФНЛ.

В первой половине сезона2019/20 21-летний футболист забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.