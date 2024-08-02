Глушаков: «В «Химках» все хорошие футболисты. Я люблю конкуренцию»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» рассказал, в какой физической форме он сейчас находится.

— Ждать ли вас в стартовом составе «Химок» в ближайших матчах РПЛ?

— Этого я не знаю. В играх набираю потихоньку форму.

— Как бы вы оценили ваших конкурентов в «Химках»?

— Все хорошие футболисты. Я люблю конкуренцию.

В этом сезоне Глушаков принял участие в трех матчах за «Химки», сыграв 118 минут в общей сложности.