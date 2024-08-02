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Маслов: «По Жозе и Барко видно, что приехали квалифицированные футболисты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал подписание красно-белыми форварда Виллиана Жозе и полузащитника Эсекьеля Барко этим летом.

«Жозе и Барко постепенно вливаются в коллектив. По ним видно, что приехали квалифицированные футболисты. На тренировках чувствуется их мастерство. Понятное дело, им ещё нужно пройти определенный период адаптации, но уже сейчас можно сказать, что они хорошие игроки», — цитирует Legalbet Маслова.

25-летний Барко сыграл за «Спартак» 2 матча и забил 1 гол, а 32-летний Жозе дебютировал за красно-белых в матче против «Химок» (3:1), выйдя на замену на 77-й минуте.

Источник: Legalbet
Виллиан Жозе
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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