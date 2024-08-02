Деограсия: «Надеюсь, Матиас Перес продолжит забивать за «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о целях на сезон-2024/25 и результативности защитника Матиаса Переса.

«Мы идем от матча к матчу. Очевидно, что мы являемся клубом, который должен подтверждать свой класс. Но мы никогда не отказывались от максимального результата, который могла бы достичь наша команда.

Матиас Перес — футболист, который не боится действовать у ворот соперника. Он выглядит как защитник, время от времени подключающийся к атаке. Он очень опасный игрок. Он всегда рядом с воротами и мяч находит его. Надеюсь, он продолжит забивать. Пусть забивает столько, сколько хочет. Лучше сразу прямо 20 голов!» — цитирует Metaratings.ru Деограсии.

Перес перешел в «Оренбург» из «Лануса» в 2022 году. За три неполных сезона он забил 9 голов.