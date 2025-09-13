Газизов объяснил, почему Хлусевич не перешел в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в дагестанский клуб на правах аренды.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» предложил арендовать 24-летнего футболиста махачкалинцам, а также «Ахмату» и «Крыльям Советов».

«Это было невозможно. Даже если предположить, что предложение было, вероятность этого трансфера была мала. Не потянули бы личные условия? Конечно. Или условия, которые выдвигает «Спартак» были бы неподъемными для нашего клуба», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Хлусевич провел за «Спартак» 6 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.