Деменко: «Вряд ли «Спартак» расторгнет контракт с Промесом. Думаю, команда поддержит его»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«В любом случае, мы понимаем, что в Нидерланды он не поедет, для него, можно сказать, дорога туда закрыта. Я думаю, что он не хочет этого, тем более, что суд уже принял решение. Для него это удар, для команды... Команда не может нести ответственность за футболиста, но разговоры теперь есть.

Мне кажется, что вряд ли «Спартак» расторгнет контракт с Промесом. Я думаю, что даже наоборот, команда поддержит его, потому что одно дело там в Нидерландах решения принимать, другое дело тут, в России. Единственное, для Промеса туда действительно будет закрыта дорога. А у него там родители, вот как он будет дальше?» - приводит слова Деменко «Газета.ru».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.