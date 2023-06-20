Шпинев: «Сильянов будет играть за «Локомотив» в следующем сезоне»

Вадим Шпинев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова рассказал о том, где будет играть футболист в следующем сезоне.

«Сильянов в следующем сезоне будет играть за «Локомотив», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В последних двух сезонах 22-летний россиянин выступал за «Ростов» на правах аренды. На его счету 56 матчей за ростовский клуб, в которых он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.