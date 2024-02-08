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8 февраля, 04:50

Деменко: «У Абаскаля был конфликт с Джикией, это сто процентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал желание защитника красно-белых Георгия Джикии остаться в клубе.

«Я думаю, что это правильное решение. Джикия же понимает, что он может играть. Тут только вопрос в психологическом настрое Георгия. Но мне кажется, переживать тут не стоит, поскольку уйти через полгода может бесплатно. А я думаю, что большинство команд от услуг Джикии не откажутся. Спрос на него будет высоким. Не знаю, будет ли Джикия играть в «Спартаке», но он точно будет стараться. Сложности могут быть, но Георгию нужно стараться держать себя в форме. Возможно, Георгий и останется в «Спартаке». Тем более неизвестно, останется ли Абаскаль. То, что у Абаскаля был конфликт с Джикией, это сто процентов. Тут видно, что они не нашли общий язык. Потому что в сборной Джикия же показывает крутую игру», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005553798_demenko_u_abaskalya_byil_konflikt_s_djikiey_sto_procentov
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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