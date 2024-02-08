Деменко: «У Абаскаля был конфликт с Джикией, это сто процентов»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал желание защитника красно-белых Георгия Джикии остаться в клубе.

«Я думаю, что это правильное решение. Джикия же понимает, что он может играть. Тут только вопрос в психологическом настрое Георгия. Но мне кажется, переживать тут не стоит, поскольку уйти через полгода может бесплатно. А я думаю, что большинство команд от услуг Джикии не откажутся. Спрос на него будет высоким. Не знаю, будет ли Джикия играть в «Спартаке», но он точно будет стараться. Сложности могут быть, но Георгию нужно стараться держать себя в форме. Возможно, Георгий и останется в «Спартаке». Тем более неизвестно, останется ли Абаскаль. То, что у Абаскаля был конфликт с Джикией, это сто процентов. Тут видно, что они не нашли общий язык. Потому что в сборной Джикия же показывает крутую игру», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.