Кузьмичев: «В нынешнем сезоне «Крылья Советов» смогут побороться за тройку»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев отметил, что ему очень нравится игра «Крыльев Советов» в этом сезоне.

«Мне очень нравятся «Крылья Советов» в этом сезоне. В первую очередь выделю работу Игоря Осинькина — он знает, как настроить игру команды после ухода ключевых футболистов. Из-за этого появляются новые имена в российском футболе. В нынешнем сезоне «Крылья» не опустятся ниже пятого места и смогут побороться за тройку», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.