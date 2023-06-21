Деменко предположил, почему может не случиться массового отъезда российских футболистов из РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко предположил, будет ли в летнее трансферное окно массовый отъезд россиян в зарубежные чемпионаты.

«Будет ли этим летом массовый отъезд россиян в зарубежные чемпионаты? Я могу только предполагать. Точно не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, в России платят сейчас хорошие деньги. В этом вопросе все будет зависеть от футболистов, ну и какие контракты им смогут предложить», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.