Деменко порассуждал о перспективах Агкацева в «Краснодаре»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что голкипер Матвей Сафонов продлил контракт с клубом и порассуждал о перспективах Станислава Агкацева в клубе.

«Матвей показал, что его все устраивает в клубе, поэтому и продлил контракт. Я не удивлюсь, если он действительно отыграет весь срок контракта и никуда за это время не перейдет. Хотя ничего исключать нельзя, ведь Сафонов довольно качественный голкипер, который мог бы заиграть в Европе. Но важно понимать, что теперь перед Агкацевым будет стоять сложный выбор — уйти или остаться. Парню всего 22 года, ему нужно играть. Думаю, что летом руководство клуба обсудит будущее Станислава. Оптимально было бы уйти в аренду на данном этапе карьеры, чтобы получать стабильную игровую практику. Но в футболе и вратари получают травмы, поэтому надежный сменщик Сафонову точно необходим», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

22-летний Агкацев летом 2015 года попал в академию «Краснодара». Он играл за молодежную команду клуба, за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В нынешнем сезоне Агкацев провел за основную команду 7 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль.