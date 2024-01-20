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Сегодня, 14:26

Деменко считает, что Помазун готов к переезду в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слова вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выразил желание перейти в зарубежный клуб.

«Илья понимает, что при Акинфееве он будет сидеть на скамейке, поэтому и стремится уйти из ЦСКА, чтобы получить игровую практику. Помазун проводит хороший сезон в «Урале», поэтому на него определенно есть спрос. Да и ему уже 27 лет, поэтому если он хочет играть в Европе, то уже пора это осуществить. Готов ли он? Да, я уверен в этом. Без ошибок не играет ни один вратарь, вчера это доказал матч между «Атлетико» и «Реалом», когда даже голкиперы таких грандов совершили промахи. Поэтому Помазун вполне может заиграть там. Нужно просто попробовать, а там уже видно будет», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

27-летний Помазун выступает за «Урал» на правах аренды с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-pomazun-gotov-k-pereezdu-v-evropu/
Илья Помазун
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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