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Сегодня, 21:56

Деменко назвал пять клубов РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал, кого считает главными претендентами на золото в чемпионате России-2023/24.

«Между «Краснодаром» и «Зенитом» есть два очка разницы. Одна игра, и все может поменяться. Но есть и другие команды. «Динамо» отстает от лидера на шесть очков. Все впереди, будет борьба. Еще неизвестно, какие будут трансферы в клубах. Мы видим, что «Зенит» сейчас активно решает свои трансферные вопросы. Думаю, что «Краснодар» пока выжидает, но будут два-три приобретения.
В «Спартак» пришел новый специалист из Португалии. Теперь много разговоров о других футболистах. Концовка чемпионата будет интересной. В мой список фаворитов входят «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Вот эти команды будут действительно бороться», — приводит Betonmobile слова Деменко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: Betonmobile
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

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