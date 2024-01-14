Деменко назвал пять клубов РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал, кого считает главными претендентами на золото в чемпионате России-2023/24.

«Между «Краснодаром» и «Зенитом» есть два очка разницы. Одна игра, и все может поменяться. Но есть и другие команды. «Динамо» отстает от лидера на шесть очков. Все впереди, будет борьба. Еще неизвестно, какие будут трансферы в клубах. Мы видим, что «Зенит» сейчас активно решает свои трансферные вопросы. Думаю, что «Краснодар» пока выжидает, но будут два-три приобретения.

В «Спартак» пришел новый специалист из Португалии. Теперь много разговоров о других футболистах. Концовка чемпионата будет интересной. В мой список фаворитов входят «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Вот эти команды будут действительно бороться», — приводит Betonmobile слова Деменко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.