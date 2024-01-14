Корякин будет выступать за «Родину» на правах аренды до конца сезона

Вратарь «Балтики» Александр Корякин перешел в «Родину» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

21-летний Корякин является воспитанником академии «Локомотива». Он стал игроком «Балтики» прошлым летом.

Голкипер провел 14 матчей за «Балтику-БФУ им. И. Канта», шесть из которых отстоял на ноль.

«Родина» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 28 очками.