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Сегодня, 21:06

Корякин будет выступать за «Родину» на правах аренды до конца сезона

Алина Савинова
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Вратарь «Балтики» Александр Корякин перешел в «Родину» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

21-летний Корякин является воспитанником академии «Локомотива». Он стал игроком «Балтики» прошлым летом.

Голкипер провел 14 матчей за «Балтику-БФУ им. И. Канта», шесть из которых отстоял на ноль.

«Родина» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 28 очками.

Источник: https://t.me/fc_baltika/13392
Футбол
ФК Балтика
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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