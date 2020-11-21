Деменко: «Краснодару» нужно определиться, бороться за Лигу чемпионов или переключиться на чемпионат России"

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с «СЭ» поделился мнением о том, что мешало «быкам» выигрывать в последних играх, и как команда будет действовать после победы над «Тамбовом» (1:0) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

— В чем главная проблема нынешнего «Краснодара»? Почему команда не могла победить в 5 последних матчах во всех турнирах?

— «Краснодар» играл с хорошими соперниками, с командами, которое боролись в чемпионате России за высокие места. Но на игру в РПЛ, конечно, повлиял ход Лиги чемпионов. Там и давление было, и для игр не хватало состава, были люди травмированы, или тот же коронавирус. Были моменты, когда и Галицкий, и другие руководители понимали, что для того, чтобы выступать достойно в Лиге чемпионов и занимать высокие места в РПЛ, нужно минимум 25 хороших футболистов, которые могли бы конкурировать.

«Краснодар» должен прекрасно понимать, что ему надо: бороться в чемпионате России, либо все-таки готовиться к таким серьезным турнирам, как Лига чемпионов. Но эта серия без побед — скорее стечение обстоятельств: сложные игры в Европе, травмы игроков, пандемия. В футболе такое бывает, когда команда играет хорошо, но не побеждает.

— Команда одержала победу над «Тамбовом», прервала серию, но какой план действий дальше? В РПЛ команда сейчас на 9-м месте, в Лиге чемпионов — на 3-м.

— Сейчас команда психологически разгрузилась, это хорошо, но нужно решать поставленные задачи. В Лиге чемпионов много потеряли, но футболисты будут выходить на поле играть в свой футбол, на победу, будут оказывать давление. Может, руководители скажут: «Да, многое упустили, но все равно нужно выглядеть достойно и стараться показать добротный футбол». Ну или все-таки на чемпионат России переключатся. Посмотрим по матчам. (Кристина Врабий)