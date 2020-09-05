Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о Шамиле Газизове — новом генеральном директоре клуба.

«Я верю в него, — цитирует Салихову Metaratings.ru. — Он опытный, показал на своем примере, как игроки, которые покупались в «Уфу» за минимальные деньги, играют в сборной России, в московских топ-клубах. Это раз. Во-вторых, он со всеми игроками хорошо расстается. У него нет негативного бэкграунда. Ни один игрок про Шамиля не сказал плохо. В-третьих, я верю, что он профессионал, у него все получится. Он делает это все самостоятельно, не беспокоит Федуна по каждому малейшему поводу, за все несет ответственность сам.

Да, структура управления будет меняться. Я рада, что он вернул Аверьянова. За той селекцией есть игроки, которые привели «Спартак» к чемпионству. Это та селекция собирала. Когда пришел Томас (Цорн — Прим. «СЭ»), он первым делом всех их распустил. И поставил Чистякова, который пришел из ЦСКА. Это неправильно, когда селекция — один человек и гендиректор. Они не спорят, у них нет альтернативного мнения. И отсюда все эти странные трансферы за безумные деньги».

Шамиль Газизов ранее заменил Томаса Цорна на посту генерального директора «Спартака».