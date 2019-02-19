Давыдов поблагодарил "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов заявил, что благодарен родному клубу. Во вторник красно-белые расторгли контракт с 23-летним футболистом.

- Спасибо "Спартаку" за все! - сказал Давыдов в интервью клубной пресс-службе. - Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду Академии, дубля, "Спартака-2" и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа "Открытие Арене".

В сентябре 2015 года Давыдов дебютировал за основную команду и провел в общей сложности 37 матчей. На счету форварда один гол в чемпионате России - 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с "Динамо" (3:2).

Все о чемпионате России - здесь