Давид Янчик: «Однажды вечером жена не пустила меня в дом, и я всю ночь спал за дверью»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со своей женой Доминикой. Напомним, всю карьеру польского форварда преследовали проблемы с алкоголем, из-за которых он даже ложился на лечение в больницу.

— Сейчас я живу один, мы с женой скоро разведемся, но она требует у меня 500 тысяч. Полмиллиона евро. За что? Я не знаю... — признался Янчик. — Я вообще ничего не знаю. Я знаю только то, что у меня много проблем в жизни. Меня даже не пускают в собственный дом. Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью. Вот такая у меня жена!.. Это мой дом, я заработал на него, играя в ЦСКА, а сейчас не могу туда попасть. Мне запрещено и входить в дом, и приближаться к жене ближе 50 метров. Хорошо, что хотя бы с детьми можно видеться. (Гоша Чернов)

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