Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала итоги очередного заседания в Пресненском суде Москвы, которое прошло сегодня, 6 мая, по делу об участии в друх драках в центре столицы в октябре 2018-го футболиста питерской команды, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Думаю, добавить к сказанному ребятами уже нечего. Они действительно сказали все, что нужно, – сказала Валитова. (Александр Рогулев)

8 октября 2018 года, в результате двух драк пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Суд Кокорина и Мамаева: live!